Sale il numero delle vittime del sisma

Continua ad aumentare la conta dei morti causati dal violento terremoto che si è abbattuto sul centro Italia la notte del 24 agosto. Con i due decessi di ieri sale a 297 il numero delle vittime. Le prefetture di Ascoli Piceno e di Rieti hanno infatti comunicato che sono decedute due persone rimaste ferite, una ad Amatrice ed una ad Arquata del Tronto, la notte del terremoto. Intanto gli sfollati rimasti nelle tendopoli allestite dai soccorritori vivono momenti di grande paura a causa del maltempo. Le abbondanti precipitazioni delle scorse ore hanno innalzato l’allerta meteo a livello arancione. Non si sono registrati, nella giornata di ieri, particolari disagi, nonostante ciò il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha convocato una riunione per la formazione di una cabina di regia per far fronte ad una possibile emergenza nell’emergenza. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha dichiarato a Radio1 Rai che : «Siamo in allerta arancione, con precipitazioni abbondanti che da stanotte stanno investendo i territori colpiti dal terremoto. Gli assistiti nelle tende sono ancora più di tremilacinquecento e ovviamente le condizioni meteorologiche aggravano i disagi di chi ha subito un evento così. Noi stiamo spingendo la gente ad abbandonare le tende per usufruire delle altre strutture disponibili ma ovviamente dobbiamo rispettare la volontà delle persone e il loro radicamento al territorio. Il tutto in attesa della costruzione delle casette, che ovviamente darà luogo a una situazione più semplice». È proprio la Protezione Civile a fare il punto sull’assistenza agli sfollati: sono 3721 le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi. In particolare, nel Lazio è sceso a 936 il dato complessivo e sono ormai chiuse le aree di accoglienza di Fonte del Campo, Grisciano, Illica e Roccasalli nel Comune di Accumoli dove la maggior parte dei nuclei familiari, al momento 260 persone, hanno scelto di spostarsi presso gli alberghi messi a disposizione a San Benedetto del Tronto fino a quando saranno realizzate le soluzioni abitative d’emergenza. Sono 80 le persone provenienti prevalentemente dal comune di Amatrice che hanno deciso di trasferirsi presso i MAP e le abitazioni del progetto CASE messe a disposizione nel comune dell’Aquila. 52 persone sono inoltre ospitate nella residenza sanitaria di Borbona (RI). Nelle Marche sono alloggiate 1459 persone, in Umbria sono assistite 660 persone mentre, in Abruzzo, resta invariato il dato di 274 persone alloggiate. Intanto sul sito del Comune di Amatrice sono stati pubblicati gli esiti dei controlli di agibilità compiuti sui primi 173 immobili, sia pubblici che privati. Per ciascun immobile è indicato l’esito dei controlli con diverse classificazioni riguardanti le condizioni delle strutture dopo il sisma.

Francesca Pizzolante