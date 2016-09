Papa Francesco: "Mediterraneo cimitero di migranti"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Papa Francesco denuncia la crisi dei profughi nel mondo. "Quella attuale - ha detto il Santo Padre - è la crisi umanitaria più grave dopo la seconda guerra mondiale. Un numero mai raggiunto prima di migranti muore tentando di attraversare il mar Mediterraneo, che è diventato un cimitero, oppure trascorre anni e anni nei campi". Il monito del Pontefice è avvenuto durante l'Incontro europeo degli ex alunni dei Gesuiti avente come tema "Migrazione globale e crisi dei rifugiati: è tempo di contemplare e agire". Bergoglio ha poi paragonato le figure dei profughi con quanto detto nel Vangelo: "Pensate alla Sacra Famiglia, Maria, Giuseppe e al Bambino Gesù nel loro lungo viaggio in Egitto come rifugiati, mentre scappavano dalla violenza e trovavano rifugio tra gli stranieri. Ricordate parimenti le parole di Gesù: Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto". Papa Francesco ha sottolineato inoltre che è doveroso farsi carico della "tragedia umana dei rifugiati". "Un numero mai raggiunto prima di rifugiati - ha inoltre denunciato il Santo Padre - muore tentando di attraversare il mar Mediterraneo, che è diventato un cimitero, oppure trascorre anni e anni nei campi". Il Pontefice ha infine incoraggiato a "dare il benvenuto ai rifugiati nelle vostre case e comunità, in modo che la loro prima esperienza in Europa non sia quella traumatica di dormire al freddo nelle strade, una accoglienza calda e umana".

Redazione online