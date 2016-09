Gli auguri "fraterni" dell'ex 007 all'amico massone

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«É un augurio da un fratello. Quando parlo di un fratello intendo un fratello massone. Io appartengo al Supremo Consiglio di Italia e San Marino. Mentre so che Sperandeo appartiene al Grande Oriente d’Italia». Spiega così l’ingegnere Giorgio Leonardi agli uomini della Dia il messaggio di auguri di Pasqua («un triplice affettuoso fraterno abbraccio») inviatogli da Domenico Sperandeo, ex agente dell’Aise, indagato ora dalla Dda di Reggio Calabria per associazione mafiosa e l’accusa di far parte di un’associazione segreta finalizzata a favorire la latitanza di Amedeo Matacena. Sperandeo sarebbe iscritto al Goi da...

Val. Di. Cor.