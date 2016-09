Caso Orlandi, audio choc di Chi l'ha visto?: "È la voce di Emanuela?"

Altri articoli che parlano di...

"È di Emanuela Orlandi la voce in questa registrazione arrivata 25 giorni dopo la scomparsa? Di chi erano quelle cancellate? Dov'è la cassetta originale non manipolata?". Sono le domande che la trasmissione 'Chi l'ha visto?' si pone sulla propria pagina Facebook dopo il ritrovamento di una registrazione audio che documenterebbe le sevizie ai danni di una ragazza. Nell'audio non sono udibili 3 voci maschili. Le frasi pronunciate dagli uomini, però, compaiono nel verbale della trascrizione. Quello di Emanuela Orlandi è uno dei casi di cronaca nera più famosi in Italia. La ragazza è scomparsa il 22 giugno 1983. La ragazza, cittadina vaticana figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, è sparita in circostanze misteriose all'età di 15 anni.

