Caccia ai lingotti d'oro del monsignore

Era in un appartamento di proprietà di due fedeli filippini in via Ostia, a due passi della mura vaticane, che un insospettabile cardinale si incontrava con compratori d’oro e broker per «piazzare» sul mercato lingotti Boullion da uno e cinque chili, custoditi nel caveau del Vaticano. La richiesta del monsignore era chiara: ottenere il pagamento in contanti dalla fusione di 50 chili d’oro, su una partita da 400 chili. Il metallo prezioso sarebbe stato ricavato dalle offerte dei fedeli alla Chiesa. Dalla documentazione consegnata alla Dia dai compratori coinvolti nell’affare tanti indizi e nessun nome certo. A un certo punto, incidentalmente, esce fuori un riferimento al cardinale Angelo Amato, fedelissimo di Ratzinger. Riferimenti, ovviamente, ancora tutti da riscontrare...

Valeria Di Corrado