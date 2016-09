Arrestato il killer di Sansepolcro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



AREZZO È stato arrestato l’autore del femminicidio di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. I carabinieri del comando provinciale di Arezzo hanno eseguito ieri mattina, all’alba, una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 24 anni di Sansepolcro, residente a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia, accusato dell’omicidio di Katia Dell’Omarino, 42 anni, avvenuto il 12 luglio scorso con modalità di esecuzione particolarmente crudeli. Il cadavere della donna fu ritrovato sull’alveo del torrente Afra con il cranio fracassato. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura, che ha contestato il reato di omicidio volontario. A incastrare il giovane 24enne sarebbero state tracce di Dna ritrovate sul corpo della donna. Nel corso di due mesi di indagini, i carabinieri hanno svolto accertamenti su oltre un centinaio di persone fino ad identificare il profilo genetico le cui caratteristiche coincidono con le tracce di Dna recuperate sul corpo di Katia Dell’Omarino in seguito all’autopsia. Così i militari sono arrivati a Peter Polverini, questo il nome del 24enne arrestato, abitante a San Giustino Umbro, con un lavoro di impiegato ad Arezzo. Il giovane si sarebbe appartato con Katia la notte dell'omicidio lungo il torrente. «L’ho uccisa io. Mi sentivo ricattato», ha confessato l’uomo spiegando che ’omicidio sarebbe avvenuto dopo una richiesta di denaro fatta dalla donna, dopo che i due si erano appartati: una somma che lui riteneva esagerata.

Redazione online