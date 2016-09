Addio a Padre Amorth. L’esorcista

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Si è spento a 91 don Gabriele Amorth, il più noto degli esorcisti italiani. Il sacerdote paolino della diocesi di Roma era ricoverato da alcune settimane per complicazioni polmonari presso l’ospedale della Fondazione Santa Lucia. Il nome di padre Amorth, nato a Modena il primo maggio 1925, è da sempre legato alla lotta con il maligno, ai numerosissimi esorcismi effettuati negli anni, addirittura decine di migliaia gli interventi attribuiti al sacerdote emiliano. Una guerra, quella contro Satana, iniziata nel 1986 quando venne nominato esorcista della diocesi di Roma da parte del Cardinale Ugo Poletti, ruolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Don Amorth entrò nella Casa Madre della Congregazione Società San Paolo ad Alba il 25 agosto 1947, dopo la laurea in giurisprudenza e a cinque anni di distanza dall’incontro con il fondatore, il beato don Giacomo Alberione, e venne consacrato sacerdote a Roma il 24 gennaio 1951 da monsignor Ilario Roatta. Il sacerdote modenese negli anni ha svolto numerosi incarichi nella Società San Paolo. È stato tra l’altro formatore dei giovani aspiranti religiosi paolini, professore di liceo, Delegato della Provincia Italia, animatore spirituale di diversi istituti laicali della Famiglia Paolina e giornalista. Appassionato di studi mariani, è stato per molti anni direttore del mensile Madre di Dio e storico collaboratore di Famiglia Cristiana, Credere, Telenova e Radio Maria. Numerosissimi gli scritti pubblicati negli anni nei vari periodici, oltre ai tanti libri pubblicati con il Gruppo Editoriale San Paolo. Tra questi svetta «Dio più bello del diavolo», suo testamento spirituale e umano: una confessione che spazia dal tema del bene e del male, a quello della felicità e della speranza, fino a toccare argomenti come il potere dei media, della massoneria e delle sette. Sempre con San Paolo, don Amorth ha pubblicato anche: «Il mio rosario», «Saremo giudicati dall’amore», «Vade Retro Satana!», «Più forti del male» e «Il vangelo di Maria - La donna che ha sconfitto il male», in cui si ripercorre la vicenda evangelica della Vergine Madre. Va ricordato, infine, il documentario in Dvd «Il Diavolo e l’esorcista». Il decano degli esorcisti è stato anche impegnato politicamente e ha avuto un ruolo attivo anche nella Liberazione del Paese dal nazifascismo. Lo scorso 8 settembre era stato insignito della «Medaglia della Liberazione» dal Prefetto di Roma, Paola Basilone, alla presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti per l’importante ruolo svolto nella lotta partigiana in Emilia dopo l’8 settembre 1943. Nato in una famiglia legata all’Azione Cattolica, fu membro della FUCI, la federazione universitaria cattolica. Diciottenne entrò a far parte dei partigiani cattolici della Brigata Italia di Ermanno Gorrieri. Il suo soprannome era «Alberto» e divenne presto vicecomandante di piazza a Modena e comandante del 3º Battaglione della 2ª Bgt Italia. Dopo due anni, a guerra finita, ricevette una medaglia al valor militare e nel 1947 fu nominato vicedelegato nazionale dell’allora presidente dei Movimenti giovanili della Democrazia Cristiana. Era Giulio Andreotti. Amorth in quegli anni era legato al gruppo politico di Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani e Giuseppe Lazzati. A ricordare don Amorth «con immenso affetto e gratitudine» sono il Superiore generale della Società San Paolo, don Valdir José De Castro, il Superiore provinciale, don Eustacchio Imperatore e don Rosario Uccellatore, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo.

Gianni Di Capua