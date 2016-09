Tragedia sul raccordo Terni-Orte, uomo travolto e ucciso mentre prestava soccorso

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Tragedia lungo il raccordo Terni-Orte. Un uomo è morto investito da un furgone nei pressi dell'uscita di Nera Montoro, in direzione Sud. In base a quanto ricostruito dai carabinieri accorsi sul luogo dell'incidente, la vittima era scesa dalla sua auto per prestare soccorso ad un altro automobilista che poco prima aveva sbandato ed era finito fuori strada nei pressi di una galleria. L'uomo, secondo le prime informazioni, al momento dell'incidente stava regolando il traffico, quando all'improvviso è sopraggiunto un Ford Transit che dopo aver perso il controllo, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha investito in pieno il malcapitato. Vani i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per svolgere le operazioni di recupero del corpo e per liberare la carreggiata dalle due auto e dal furgone coinvolti nell'incidente, è stato chiuso un tratto del raccordo. Sul posto anche la polizia stradale.

Redazione online