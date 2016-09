Terremoto, altri due morti Il bilancio delle vittime sale a 297

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Ancora due morti dopo il terribile sisma che il 24 agosto ha colpito il centro Italia. Il numero delle vittime sale così a 297. Le Prefetture di Ascoli Piceno e di Rieti hanno infatti comunicato che sono morte due persone rimaste ferite, ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, la notte del sisma.

Sfollati assistiti Sono 3721 le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite o presso gli alberghi. Lo comunica la Protezione Civile. In particolare, nella Regione Lazio è sceso a 936 il dato complessivo e sono ormai chiuse le aree di accoglienza di Fonte del Campo, Grisciano, Illica e Roccasalli nel Comune di Accumoli dove la maggior parte dei nuclei familiari, al momento 260 persone, hanno scelto di spostarsi presso gli alberghi messi a disposizione a San Benedetto del Tronto fino a quando saranno realizzate le soluzioni abitative d'emergenza. Sono 80 le persone provenienti prevalentemente dal comune di Amatrice che hanno deciso di trasferirsi presso i 'map' e le abitazioni del progetto 'case' messe a disposizione nel comune dell'Aquila; 52 persone sono inoltre ospitate nella residenza sanitaria di Borbona (Rieti). Nelle Marche sono alloggiate 1459 persone, in Umbria sono assistite 660 persone mentre, in Abruzzo, resta invariato il dato di 274 persone alloggiate.

