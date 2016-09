Operaio investito da un camion I dubbi del pm

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



PIACENZA È morto investito da un Tir mentre stava protestando davanti alla fabbrica dove lavorava. L’operaio, un egiziano di 53 anni, con cinque figli, si trovava fuori dai cancelli dell'azienda di logistica Gls di Piacenza. Il camionista, un 43enne italiano, è stato subito posto in stato di fermo per omicidio stradale e su di lui si sono scagliati in molti. A fugare molti dubbi sulla dinamica dell’incidente, è stato il procuratore capo di Piacenza: «Non c'era nessun blocco degli operai. Il camion era in uscita e ha effettuato una manovra lenta. Purtroppo l'operaio morto è andato a un certo punto verso il camion», ha detto Salvatore Cappelleri dopo aver visionato «le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza» e aver sentito «la volante della polizia presente» sul luogo della tragedia. Per Cappellieri sono «elementi di certezza» che verranno convalidati dall'autopsia e dagli accertamenti compiuti dalla polizia scientifica nell'immediato che stabiliranno l'esatta «posizione del camion e quella della vittima quando è avvenuto l'impatto». L'autista del Tir, intanto, è stato rilasciato e rimane indagato a piede libero per omicidio stradale. È risultato negativo ai test di accertamento per le sostanze stupefacenti e l'alcol.

Redazione online