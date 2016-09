Martina: «Togliete ad Alex la patria potestà»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



MILANO Bisogna privare Alexander Boettcher della patria potestà, perché il broker costituisce «un pregiudizio per il figlio». È muro contro muro tra Martina Levato e l'ex amante sul destino del loro bambino, nato a Ferragosto di un anno fa. All'orizzonte per i due ex «amanti dell'acido», dopo le condanne per i blitz messi a segno tra novembre e dicembre 2014, si profilano molti anni di carcere.

Il futuro del loro piccolo, invece, è ancora incerto. Il verdetto del Tribunale per i Minorenni sulla sua adottabilità è atteso in tempi brevi, si parla di una quindicina di giorni al massimo. E proprio ieri mattina il pm Annamaria Fiorillo e gli avvocati delle parti hanno depositato le loro relazioni finali.

A sottolineare l'inadeguatezza di Boettcher come padre è stata l'avvocato di Martina, Laura Cossar, che nella sua memoria ha ricordato che il broker, da quando la ragazza si è staccata da lui, le invia lettere piene di risentimento, nelle quali le dice che non potrà mai crescere il bebè.

Posizione che Alexander ha ribadito anche il 12 luglio scorso davanti ai giudici minorili, ai quali ha chiesto di affidare il bimbo a tutti, fuorché la sua ex fidanzata.

Lontanissime le richieste di Alexander, assistito dall'avvocato Valeria Barbanti. Il broker vuole che il figlio sia cresciuto dalla mamma Patrizia Ravasi o da una famiglia esterna. L'importante, ha messo in chiaro, è che non sia adottato o, peggio, affidato a Martina. Sulla barricata opposta, c'è la Procura dei Minori.

Nella sua memoria il pm Fiorillo ribadisce che Alex e Martina hanno un’«irreversibile incapacità genitoriale».

Redazione online