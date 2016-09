La sinistra che fu pazza per Lula tace sulla «corruzione» di Luis

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Va sempre rispettato lo sgomento di chi vede cadere i propri totem. Però il confronto della sinistra italiana con Lula è un caso di autocoscienza culturale che va osservato. Le notizie che arrivano dal Brasile sono sconcertanti. Lula, peraltro protettore del pluriomicida Cesare Battisti di cui non concesse mai l’estradizione in Italia, si trova al centro di una bufera giudiziaria enorme, con il pubblico ministero che, nell’alveo di una maxi inchiesta su fondi neri e corruzione («La Lava Jato», che significa «autolavaggio»), lo accusa di essere il fulcro di un sistema tangentocratico che prese corpo con i suoi governi. Una tegola culturale per la sinistra nostrana, gli eredi di Berlinguer, della «questione morale» e del sindacalsimo dei tempi che furono, che in Lula hanno sempre visto un modello. La delusione si intuisce da Sergio Cofferati, già leader della Cgil ai tempi del grande scontro con il governo Berlusconi, che su questa vicenda ha espresso il suo rammarico: «Lui è una figura mitica – disse di Lula al Corriere della Sera – spero che questa sia solo una nuvola che si dissolve perché è chiaramente in contrasto con la sua storia e la sua immagine». Cofferati, nel gennaio 2003, volò proprio a Brasilia, per partecipare alla grande Posse, la festa d’insediamento del sindacalista fattosi politico.

In quegli anni grande entusiasmo lo ebbe anche D’Alema. E così a fine 2002, tra le tappe di un tour in Sudamerica, non poteva che comprendere anche quel Brasile dove Lula aveva appena vinto le elezioni. «In Brasile, così come in Italia, la sinistra quando è unita vince. Questo è un insegnamento che è sempre valido», disse l’allora uomo forte dei Ds stando alle ricostruzioni dell’Unità dell’epoca. E arrivò anche il peana per la tenacia di Lula, vittorioso dopo tre debacle elettorali: «Apprezziamo anche l'insegnamento umano di chi ci dimostra che in politica non dobbiamo arrenderci mai, che bisogna essere tenaci ed imparare a crescere anche dalle sconfitte» . Qualche mese fa, derubricò la mega inchiesta ad «un attacco aspro e violento nei confronti del Pt» (il partito di Lula e Dilma Rousseff.

Nei Ds che furono, Lula era molto apprezzato e quando nel 2006 vinse per la seconda volta le elezioni, Piero Fassino da segretario del partito gli spedì un messaggio di congratulazioni, in cui ne lodava la testimonianza di «un amore per il Brasile, un profondo senso delle istituzioni e di un rigore morale che noi conosciamo da tempo». Per inciso, in quell’occasione tra i tanti messaggi il presidente rieletto ricevette anche quello del Segretario Cgil Guglielmo Epifani, che sottolineava la «grande gioia» nell’apprendere la notizia della nuova vittoria elettorale. Ancora Fassino, poi, si recò qualche mese dopo al Planalto, il Palazzo Presidenziale di Brasilia, ad incontrare l’illustre inquilino, e una nota sottolineò, successivamente, «la gioia e la soddisfazione dei Ds, dell’Ulivo e di tutti i progressisti italiani per lo splendido successo» elettorale.

E quando Walter Veltroni guidava il Pd, nel 2008, lo incontrò durante un vertice della Fao, a giugno, e le agenzie registrarono il «lungo e affettuoso saluto tra i due». Altro colloquio qualche mese dopo e, come recitò un comunicato, tutto si svolse «in un clima di amicizia e cordialità». Dalle parti di Sel, poi, Vendola parlava di lui come un modello di «riformismo keynesiano». E l’ex presidente del Brasile fu riferimento anche di quella sinistra che poi si è dispersa in mille rivoli e non ha più trovato rappresentanza in Parlamento. A cominciare da Fausto Bertinotti, che da Presidente della Camera si recò a Brasilia e tessè le lodi di Lula per le doti di vicinanza al suo popolo.

Oliviero Diliberto poi, in una nota scritta assieme al compianto Armando Cossutta, nel 2002 vedeva nell' esperienza politica lulista «un percorso di concretezza e progettualità politica». Ora, dopo un’epoca politica, scenario completamente stravolto. Dopo che quella sinistra nostrana adorante non c’è quasi più, stanno smontando anche l’altare. Non resterà, forse, neanche la consolazione delle vittorie altrui.

Pietro De Leo