Denuncia i genitori per le foto su Facebook

I genitori non dovevano condividere con gli amici di Facebook le sue foto di neonata, bimba, adolescente. Ancora di più quelle nelle quali era seduta sul vasino da notte o quelle in cui appariva nuda. L'orgoglio genitoriale non ha commosso un'intransigente signorina di 18 anni, originaria della Carinzia, la regione più meridionale dell'Austria, che ha citato in giudizio padre e madre. Entrambi accusati di aver postato sui rispettivi profili Facebook, dal 2009 ad oggi, cinquecento fotografie della loro amata bambina, condividendo immagini gioiose con settecento amici virtuali.

Il processo previsto per novembre: sul banco degli imputati i due genitori, che rischiano di pagare alla figlia una multa che potrebbe oscillare fra i tre ed i diecimila euro. La 18enne non vuole sentire ragioni: «Non conoscono vergogna, quei due. Nel 2014 aprii un mio profilo e mi resi conto di essere presente nei loro, di profili, con cinquecento fotografie. La mia vita, fin dalla nascita, messa in piazza senza alcun rispetto nei miei confronti. Ho chiesto loro di togliere tutto, macché». Il padre si difende e picchia forte: «È un mio diritto pubblicare le foto di mia figlia. Non ho commesso alcun reato».

La linea di confine che separa la protezione dei dati personali dalla voracità del popolo del web è dibattito quotidiano, se, come nel caso di Tiziana Cantone, sfocia in un suicidio. Sul fronte delle indagini sulla morte della donna partenopea, due le inchieste aperte: quattro avvisi di garanzia sono arrivati (ieri, quando lei aveva denunciato i fatti nel mese di maggio dell'anno scorso) ai quattro presunti amici accusati di aver diffuso in rete i video «hot» che la 31enne napoletana aveva consegnato loro. Aperta dalla Procura di Napoli una seconda indagine che ipotizza l'istigazione al suicidio. Tiziana Cantone si è impiccata perché non reggeva più gli sfottò di una pubblicità globale che l'ha fatta sentire una bambola ad uso e consumo del pubblico. Ieri, gli strazianti funerali nella chiesa di San Giacomo di Casalnuovo. La madre Teresa, davanti alla bara bianca della figlia, ha avuto un malore. «Basta parlare di escort, di prostituzione: mia figlia ha avuto solo la sfortuna di incontrare il suo ex. Ridatele dignità. Mia figlia non meritava di morire per la cattiveria altrui». Cattiveria che striscia ancora, chiassosa e piagante, attraverso i social network. Numerosi haters hanno visitato le pagine aperte in ricordo di Tiziana, reiterando le accuse nei suoi confronti. Facebook ha provveduto, nelle sue possibilità, a cancellare gli insulti. A fronte di questa epidemia di bullismo postumo, la comunità sana che naviga in rete ha fatto del suo meglio per arginare l'attacco. Ma la morte di Tiziana Cantone ha più colpevoli di quanto non si creda.

Angela Di PIetro