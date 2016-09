Catania, bimbo di 18 mesi muore dopo il vaccino anti meningite

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



I carabinieri di Palagonia e del Nas di Catania stanno indagando sulla morte di un bambino di 18 mesi che tre giorni fa aveva fatto il vaccino contro il meningococco. Il piccolo, la notte scorsa, mentre era in casa con i genitori, a Palagonia, ha accusato un malore e per lui non c'è stato nulla da fare: è morto. La procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta, affidata al sostituto Fabio Salvatore Platania che ha disposto il sequestro della salma per effettuare l'autopsia. Gli accertamenti del Nas serviranno a ricostruire le cause della morte: se è legata al vaccino, recentemente somministrato o ad altre cause. Non è escluso che venga sequestrato il lotto di vaccino anti meningococco utilizzato.

