Tre quindicenni pronti per l’attentato

Tre minori arrestati in meno di una settimana, l'ultimo ieri. Per tutti l'accusa è quella di progettare un attentato in Francia. Dopo la «cellula rosa», composta da tre donne, pronte a compiere una strage facendo saltare in aria un'auto carica di bombole a gas, a Parigi è stato sventato almeno un altro attacco terroristico.

Gli investigatori della direzione generale della sicurezza interna, infatti, hanno individuato e fermato, nel giro di pochi giorni, tre 15enni residenti nella capitale francese. Il minorenne ammanettato ieri è stato preso nel 20esimo arrondissement. Durante le preposizioni nell'abitazione gli investigatori hanno trovato solo una pistola ad aria compressa. Secondo quanto riferito dalla polizia il giovane era la ricerca di un'arma, anche se l'obiettivo da colpire e le modalità con cui aveva intenzione di farlo sono ancora sconosciute.

Sabato, invece, è stata la volta di un altro coetaneo, anche questo sospettato di voler compiere un attentato. E giovedì, invece, un adolescente è stato arrestato a Hauts-de-Seine. Tutti e tre, oltre all'accusa di associazione a delinquere con finalità terroristica, hanno in comune anche una conoscenza, un terrorista noto, che li avrebbe arruolati e manipolati per mettere in campo l'azione. Si tratta di Rashid Kassim, il 29enne jihadista francese attualmente nei territori controllati dallo Stato islamico, e che attraverso le chat di Telegram incoraggia i suoi contatti a colpire in Francia. Proprio qui, secondo gli investigatori, i tre minorenni avrebbero ricevuto istruzioni em l’invito ad agire. Originario di Roanne, nella regione della Loira, Rashid Kassim si è radicalizzata dal 2011. Il sospetto dell'intelligente francese è che dietro il doppio omicidio di Magnaville, dove sono stati uccisi due agenti, e il brutale assassinio del sacerdote nella chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray, ci sia la mano del 29enne. Anche la «cellula rosa» arrestata nei gironi scorsi avrebbe ricevuto ordini da Kassim, che dalla Siria ordinerebbe e gestirebbe le azioni terroristiche degli jihadisti in patria. Il 15enne arrestato ieri, inoltre, era già noto ai servizi segreti che pensano sia legato direttamente anche ad Adel Kermiche, uno dei terroristi dell'attacco alla chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray.

«Stiamo portando avanti un lavoro molto intenso, che ha lo scopo di identificare coloro che potrebbero passare all'azione. Si tratta di un lavoro continuo, che ci impegna notte e giorno», ha detto proprio ieri il ministro degli Interni, Bernard Cazeneuve.

E proprio per combattere il terrorismo alla «radice», nei prossimi giorni in Francia sarà inaugurato il primo centro di prevenzione della radicalizzazione. Nel Paese, dove ormai da tempo si vive in uno stato di allerta continuo a causa della minaccia terroristica, si tenta di corre ai ripari su più fronti. Il centro per la «prevenzione e l'integrazione», che sorgerà nel sito di Pontourny, a pochi chilometri da Chinon, piccolo comune del dipartimento dell'Indre e Loira, accoglierà in un primo tempo una decina di volontari e circa 25 ospiti. Per un periodo di dieci mesi, saranno ospitati adulti «in via di radicalizzazione ma che hanno deciso di volerne uscire», ha spiegato il prefetto del dipartimento, Louis Le Franc.

Francesca Musaccio