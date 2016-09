"Mia figlia morta per colpa dei cyberbulli"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Il dramma di Tiziana Cantone, la 31enne suicidatasi per un suo video hot messo in rete, ha fatto sprofondare nell’angoscia un padre che da tre anni e mezzo lotta perché tragedie simili non capitino più. Sua figlia Carolina, una ragazza bella e sorridente, si è lanciata dalla finestra della sua camera quando aveva 14 anni. Per un filmato pubblicato su internet da chi, dopo averla fatta ubriacare, l'aveva molestata e ripresa con i telefonini. Paolo Picchio oggi si batte per una legge sul cyberbullismo e promuove una sensibilizzazione nelle scuole per istruire i giovani sui rischi di internet.





Signor Picchio, questa brutta storia ha buttato del sale sulla sua ferita?

«Provo un’angoscia enorme. Sebbene la ragazza campana fosse maggiorenne e consapevole di esser filmata, il dramma è quello. Mancano percorsi di prevenzione ed educazione e quanto accaduto, ancora una volta, ne è la prova».





Cosa intende per educazione?

«La gente deve capire che mettere alla gogna una persona è reato. Le parole uccidono più delle botte, mia figlia lo ha scritto in due lettere indirizzate ai bulli prima di lanciarsi nel vuoto».





Carolina venne ripresa da un gruppo di ragazzini come lei, senza la sua volontà, in un video poi messo in rete. Si confidò prima di compiere il gesto estremo?

«Mia figlia venne ripresa inconsapevolmente durante una festa, il filmato finì in rete venti giorni più tardi, dopo esser stato fatto girare tra gli amici. Lei aveva espresso le sue preoccupazioni, certo, ma siccome era una ragazza molto forte sembrava superiore. È stata messa alla berlina di un pubblico vastissimo che l’ha coperta di insulti. Alla fine non ha retto».





Si è tolta la vita quasi sotto ai suoi occhi...

«In casa mia, sì. Lo ha fatto dopo aver messo nero su bianco l’accusa contro un mondo perverso. Ha denunciato, sperando che il suo gesto potesse scuotere le coscienze di chi l’aveva mortificata».





E lei ha raccolto il testimone di questa battaglia.

«Certo. È importante una legge apposita che faccia riferimento agli adolescenti, perché a parte i genitori stessi che devono essere messi al corrente di certe cose, bisogna creare figure ad hoc nei plessi scolastici. Per i maggiorenni le norme del codice penale sono piene. La ragazza (Tiziana Cantone n.d.r.) aveva fatto fior di denunce, il problema è la cura. Evidentemente aveva subito una vessazione, uno sconforto psicologico. Doveva essere seguita».





Pensa che con l’educazione si riesca a prevenire certe situazioni?

«Il problema nasce quando i ragazzi non capiscono l’importanza di questi mezzi, bellissimi dal punto di vista tecnologico ma da utilizzare con criterio, non per mettere foto porno. L’80% degli smartphone viene regalato per la prima comunione con tutte le app aperte: praticamente è come dare una Ferrari a un bambino di 10 anni. I ragazzi di oggi saranno i genitori di domani e vanno educati a gestire internet».





Come riesce a sopravvivere al dolore per la perdita di sua figlia, rivivendolo quando si ripetono tragedie simili?

«Sto lottando contro quel mondo perverso che ha denunciato Carolina. Abbiamo creato il primo centro a prevenzione e contrasto del Cyberbullismo intitolato proprio a lei, che ha il protocollo con il Ministero dell'Istruzione e che farà rete a livello nazionale con tutte le strutture scolastiche, i centri pediatrici, i poli sanitari e universitari per divulgare informazioni, trasmettere iniziative e organizzare convegni. Il ragazzo che subisce certi atti saprà in questo modo a chi rivolgersi, perché il bullismo è un mostro che non ti molla. Le ragazze diventano anoressiche, lasciano gli studi. Bisogna dar loro la capacità di trovare la forza interiore. A me hanno tolto la vita di mia figlia, spero col suo gesto di riuscire a recuperarne molte».

Silvia Mancinelli