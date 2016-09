Suicidio Cantone, quattro indagati per diffamazione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Ci sono quattro persone indagate per diffamazione nei confronti di Tiziana Cantone, la 31enne che si è tolta la vita a causa della diffusione di alcuni suoi video hard su Internet. Gli indagati sono coloro ai quali la giovane inviò via WhatsApp i filmati che la ritraevano in atteggiamenti inequivoci e che furono da lei successivamente querelati. A loro viene contestato di avere pubblicato sul web il video porno e di averlo commentato con frasi oscene. I quattro, inoltre, furono iscritti lo scorso anno nel registro degli indagati dal procuratore aggiunto di Napoli Fausto Zuccarelli e dal pm Alessandro Milita.

Si indaga per induzione al suicidio La Procura di Napoli Nord acquisirà gli atti della causa civile intentata dalla giovane donna ed ha aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di induzione al suicidio. Ma si valutano anche le ipotesi di stalking e di violazione della privacy. La madre e la zia di Tiziana per ora rifiutano di parlare ed alla periferia di Mugnano, piccolo centro a Nord di Napoli, dove la giovane donna si era trasferita dal non lontano originario Comune di Casalnuovo. Sarà difficile stabilire quale sia stato il "colpo di grazia" che ha indotto la 31enne al suicidio dopo aver inutilmente tentato di bloccare le immagini porno che la mostravano su Internet. Forse la constatata impossibilità di recuperare una dignità perduta a colpi di clic e condivisioni del filmato sulla Rete, o forse una sentenza della magistratura civile, alla quale si era rivolta per un risarcimento dei danni morali, che aveva sostanzialmente compensato le spese tra i "social" ed i motori di ricerca per un totale di circa 20mila euro. Il giudice le aveva dato ragione contro Facebook, a cui aveva ordinato la rimozione dei contenuti lesivi della sua reputazione. Respinti invece i ricorsi contro Google, Yahoo Italia e YouTube, nei confronti dei quali la Cantone era stata condannata al risarcimento Alla ragazza fu respinto anche il diritto all’oblio al quale aveva fatto appello l’avvocato Foglia Manzillo. In ogni caso il perché del gesto estremo di Tiziana resta invece ancora tutto da comprendere. Ovviamente il clamore della vicenda aveva drammaticamente minato la stabilità della giovane donna, ma pare difficile che a far scattare la molla della disperazione possa essere stata esclusivamente la sentenza di settembre e le relative spese.

Oggi i funerali Palloncini bianchi a forma di cuore e un lungo applauso. Così è stata salutata, all'esterno della chiesa di San Giacomo Apostolo a Casalnuovo (Napoli) l'uscita della bara di Tiziana. "Non ha mai tradito nessuno, ridatele la dignità, non meritava tutto questo" ha detto la madre all'uscita della chiesa dopo aver accusato un malore durante la celebrazione dei funerali (FOTO) "Ci domandiamo perché questa bella ragazza piena di prospettive si è sacrificata - ha detto il parroco don Giuseppe Ravo durante l'omelia - Il perché non lo sapremo mai, resterà un mistero. Ma abbiamo la certezza che lei amava la vita, voleva essere in questa vita". Le esequie sono state celebrate in forma strettamente privata per volere della famiglia. Presenti il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, il sindaco di Mugnano (dove la ragazza si è suicidata martedì scorso), Luigi Sarnataro, l'assessore alle Pari opportunità del Comune di Napoli Daniela Villani e l'assessore regionale Francesco Emilio Borrelli.

Bufera sul web dopo il tweet del vicepresidente Corecom Marche "Scusatemi, attaccatemi pure, ma io non posso concepire il suicidio di per sé, ancor meno se una vacca che si fa video hot poi arriva a tanto". Polemiche e popolo social indignato per il tweet scritto da Francesco Capozza, vicepresidente del

Corecom Marche - Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Marche, in merito alla vicenda di Tiziana Cantone. Ora Capozza, giornalista che annovera nel suo curriculum anche una collaborazione con Gianfranco Fini, chiede scusa: "Volevo dire, da cristiano, che il suicidio non è soluzione. Chiedo scusa per il tweet di ieri se ha offeso la memoria di una povera ragazza". Contro di lui però si è scatenata l'indignazione del popolo del web e in molti hanno chiesto le sue dimissioni. Alla fine a dimettersi è stato il presidente del Corecom, Pietro Colonnella facendo decadere così tutto l'organismo. "Sono sorpreso e amareggiato dalle gravissime dichiarazioni di Capozza - ha dichiarato il presidente - La situazione venutasi a determinare non mi permette di restare un minuto in più in un organismo nel quale un membro esprime opinioni che contraddicono radicalmente le funzioni ed il lavoro svolto dal Corecom in questi cinque anni".

