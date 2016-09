Rimini, 17enne stuprata e filmata: indagato ragazzo di 22 anni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Un ragazzo di 22 anni è stato indagato per violenza sessuale dopo aver abusato nei bagni di una discoteca di una ragazza di 17 anni ubriaca e non padrona di sé. Le due amiche della minorenne ora rischiano di finire nei guai per aver ripreso la scena col telefonino e averla diffusa su Whatsapp, recapitandola anche alla vittima. La ragazza di Rimini "ha cambiato totalmente vita, ha smesso di andare a scuola, le è capitato di incrociare quel ragazzo e ha paura", spiega uno degli avvocati della famiglia, Piergiorgio Tiraferri. "La famiglia chiede riserbo. Ha fiducia nella magistratura, ma spera si possa arrivare a qualche misura contro il giovane". Il procuratore capo della procura di Rimini, Paolo Giovagnoli, conferma l'apertura di un fascicolo per violenza sessuale a carico del 22enne e non esclude che l’inchiesta si allarghi anche alle due ragazze che hanno diffuso il materiale video.

Redazione online