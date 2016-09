Operaio travolto e ucciso durante un picchetto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Tragedia a Piacenza dove un operaio egiziano di 53 anni che stava picchettando all'esterno di un'azienda di logistica è stato travolto e ucciso ieri in tarda serata dall'autista di un camion che è poi sfuggito per un soffio al linciaggio degli altri operai prima di essere fermato dalla Polizia. A riferire com'è andata è stato il sindacato Usb. Gli agenti erano presenti allo sciopero per motivi di ordine pubblico e la scena si è svolta sotto i loro occhi.

L'incidente Tutto è accaduto alle 23:45 nella sede piacentina della Gls, un corriere espresso con sedi in varie città. I soccorritori del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione ma l'operaio, padre di cinque figli e aderente al sindacato Usb, è deceduto sul posto. L'uomo alla guida del mezzo, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato interrogato durante la notte.

La versione dell'Usb "Il conducente del camion che ha travolto e ucciso il nostro lavoratore è stato incitato a forzare il picchetto da un addetto vicino all'azienda". Lo ha riferito Riccardo Germani, di Usb, presente alla manifestazione. "Gli urlavano 'parti, vai!' - ha raccontato - e quello è partito investendo il nostro aderente".





Le indagini Ma è già guerra di versioni con la Procura di Piacenza che dichiara: "Quando è avvenuto l'incidente non era in atto alcuna manifestazione". Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti: "Escludiamo categoricamente che qualche preposto della Gls abbia incitato l'autista a partire. Davanti ai cancelli in quel momento non vi era alcuna manifestazione di protesta o alcun blocco da parte degli operai che erano ancora in attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra la rappresentanza sindacale e l'azienda. Allo stato attuale delle indagini riteniamo che l'autista non si sia accorto di aver investito l'uomo che è stato visto correre da solo incontro al camion che stava facendo manovra. Per questo si è deciso di rilasciare l'autista che, tra l'altro, è anche risultato negativo ai test di accertamento per le sostanze stupefacenti e l'alcol".





Lavoratori in protesta "Ammazzateci tutti' è il grido dei lavoratori della logistica di Piacenza. Un nostro compagno, un nostro fratello è stato assassinato durante il presidio e lo sciopero dei lavoratori della SEAM, ditta in appalto della GLS questa notte davanti ai magazzini dell’azienda. Il gravissimo fatto è l’epilogo di una serata di gravi tensioni, la USB aveva indetto una assemblea dei lavoratori per discutere del mancato rispetto degli accordi sottoscritti sulle assunzioni dei precari a tempo determinato". Lo ha scritto, in una nota, il sindacato Usb, a cui apparteneva l'operaio travolto e ucciso da un camion che ha forzato un picchetto la scorsa notte a Piacenza. Usb ha annunciato una conferenza stampa sul posto, prevista per le 11. "Di fronte al comportamento dell’azienda i lavoratori, che erano rimasti in presidio davanti ai cancelli, hanno iniziato lo sciopero immediato - prosegue la ricostruzione di Usb - Proprio durante azione di sciopero, un lavoratore, padre di 5 figli e impiegato nell’azienda dal 2003, è stato assassinato, sotto lo sguardo degli agenti di polizia da un camion in corsa che ha forzato il blocco. La testimonianza dei ricatti e dei soprusi che subiscono i lavoratori della logistica".

