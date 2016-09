Milano, calci e pugni alla moglie per gelosia: arrestato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



Ha scoperto la moglie in casa in compagnia di un alto uomo e ha tentato di ucciderla con un coltello. Un 46enne, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Ieri mattina, verso le 12, il 46enne era rincasato dal lavoro prima del solito. La moglie, 42 anni, era all'interno dell'abitazione, in via Picasso, assieme all'amante. Quando il marito ha varcato la porta d'ingresso la donna ha tentato di nascondere l'uomo in camera da letto e, non appena il coniuge è andato in bagno, gli ha fatto strada per uscire da casa dalla porta principale. Per un'ora il marito ha finto di non essersi accorto di nulla. Verso le 13, però, è andato nuovamente in bagno e ha chiamato la moglie, sorprendendola con un coltello. Prima l'ha aggredita a calci e pugni, poi l'ha scaraventata dentro la vasca da bagno, e infine le ha tirato due coltellate al petto. La 42enne è riuscita a difendersi colpendolo con degli oggetti trovati in bagno. Quando il marito ha smesso di picchiarla è uscito da casa dicendo di andare a prendere la figlia minore all'uscita da scuola. La donna ha approfittato dell'assenza per chiamare il 112 e il 46enne è finito in manette non appena è rientrato. Accusato di tentato omicidio, ha confermato di aver visto la sagoma dell'amante e di essersi scagliato contro la coniuge in preda all'ira. La 42enne, ferita ma non in pericolo di vita, è stata portata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.

Redazione online