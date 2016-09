Damiano: «Da qui non mi muovo. Io non mollo»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Cronache



«Io non mollo». Damiano Casini ha 25 anni e lavora nell’unica ferramenta di Amatrice. L’immobile, uscito illeso dalle scosse mortali, non ha mai chiuso.

La ferramenta di via Muzii è rimasto sempre aperto, per fornire materiali di prima necessità nei giorni seguenti al sisma.

Picconi, vanghe, guanti, catene e lucchetti per mettere in salvo le case dagli sciacalli. Nell’azienda di un altro giovane, Tito Capriccioli, 38 anni, ci lavorano soprattutto ragazzi. Sono loro che non vogliono mollare e da qui ripartire, come Damiano.

«No. La mattina del 24 agosto eravamo aperti per aiutare i volontari, abitanti e forze dellordine. Eravamo qui a fornire tutto ciò di cui avevano bisogno i soccorritori. È stato un sostegno importante, specie per come si presentava Amatrice, con le strade tutte sconnesse. Nel nostro piccolo anche noi abbiamo dato una mano e continuiamo a darla. Noi siamo sempre aperti e come potete vedere c’è sempre la fila: chi chiede delle pale, chi materiali edili, chi secchi e contenitori di plastica. Quello che abbiamo lo mettiamo a disposizione».

«Strano. Per chi conosceva com’era il paese prima è difficile riprendersi. Il terremoto ha ucciso molti nostri clienti. Piano piano però si cerca di ritornare alla normalità. Non sarà semplice, però ci proveremo».

«Di sicuro non vado via, non ora. Voglio restare nella mia terra e continuare a vivere qui. La comunità si deve riprendere, insieme possiamo e dobbiamo farcela. Io vivo in una frazione, San Capone, anch’essa vittima del terremoto. Vivo in tenda perché ho paura a dormire di notte in casa, sebbene sia agibile. Nonostante tutto io non vado via. Resto qui e spero lo facciano anche i miei coetanei».

Fra. Piz.