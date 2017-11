Si scrive Minzo, si legge Kafka

L’ex direttore del Tg1 Augusto Minzolini è stato riconosciuto colpevole in appello di abuso d’ufficio per avere nel 2010 rimosso Tiziana Ferrario dalla conduzione del telegiornale dell’Ammiraglia Rai. Questo nonostante: la giustizia civile cui la Ferrario si era originariamente rivolta abbia ampiamente dato ragione a Minzolini; il piano di rotazione onde svecchiare il parco conduttori (di cui la Ferrario faceva parte da 28 anni) fosse scritto nero su bianco nel discorso di insediamento di Minzolini e nessuno avesse sollevato obiezioni; la Ferrario fosse sì stata spostata dalla conduzione, ma per essere promossa caporedattore (nonché per ricevere altre offerte anche più prestigiose, tutte puntualmente declinate); l’assemblea dei redattori avesse messo in minoranza il sindacato; in Rai ci siano letteralmente centinaia di controversie legali riguardanti il demansionamento e per nessuna di esse sia venuto in mente a chicchessia di parlare di abuso d’ufficio o di andare nel penale. Kafka, in confronto, era un dilettante.