I Rolling Stones e il patto col diavolo. A Londra davanti a 150mila persone

Se nella scaletta non ci fosse stata "Sympathy For the Devil" avremmo avuto qualche dubbio. Ma è evidente il patto col diavolo stipulato da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts che a più di 70 anni "suonati" nei giorni scorsi si sono esibiti nella loro Londra per un doppio concerto al London Stadium. In due serate hanno messo in fila 150mila persone. Non male calcolando che la loro carriera artistica è cominciata più di mezzo secolo fa. Lo smalto non è quello degli anni ruggenti ma almeno sei generazioni hanno saltato e urlato a squarciagola i testi di brani come "(I can't get no) satisfaction" o "Painted Black". Senza filtro. Chapeau.