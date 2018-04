Dopo i sold out a Roma i Maneskin già pensano al tour invernale

Li abbiamo visti a X Factor, li abbiamo sentiti invadere le radio con la loro "Chosen" e li abbiamo accolti al rientro con la recente "Morirò da re". Con tutti gli strascichi dal backstage. Ma i Maneskin sono ancora molto affamati e, nei giorni scorsi, hanno infiammato il Teatro Quirinetta di Roma con due concerti sold out andati in scena il 6 e 7 aprile. Il tris arriverà il 22 aprile sempre al Quirinetta dove si chiuderà la loro sessione live primaverile. Ma si sa che quando l'onda è alta è meglio cavalcarla senza indugi. E allora Damiano & Co. hanno già lanciato le date della loro prossima tournée invernale che partirà il 10 novembre da Senigallia per concludersi il 15 dicembre ancora a Roma, all'Atlantico Live. Anche questa volta l'obiettivo è il sold out. Potere del rock.