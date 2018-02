Claudio Baglioni e la colonizzazione del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è stato un successo. E' sotto gli occhi di tutti, soprattutto dell'Auditel. Il merito è soprattutto suo, del "dittatore artistico" Baglioni che ha saputo colonizzare l'Ariston con duetti e canzoni tratte da un repertorio praticamente infinito. Da "Questo piccolo grande amore" a "Poster", passando per "Strada facendo" e "Avrai". Tanto che persino Elio gli ha detto scherzando: “Non so se sono indiscreto, ma vorrei chiedere a Claudio se ci canta un suo pezzo dopo tutti questi giorni”. E lui è stato al gioco: “Forse - ha risposto - ormai faccio il tappabuchi: non mi fanno mai cantare”. Una sorta di "baglionizzazione" del Festival. E in tanti già si chiedono cosa succederà l'anno prossimo...