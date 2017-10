Sergio Sylvestre si dà alle strenne di Natale

Si avvicinano le strenne natalizie. E come sempre comincia la rincorsa ai regali in musica. Quest’anno a rompere il ghiaccio è Sergio Sylvestre che il 17 novembre pubblicherà "Big Christmas" (in preorder dal 3 novembre), il nuovo progetto del cantante di Los Angeles vincitore della quindicesima edizione del talent show "Amici". L’album, prodotto da Diego Calvetti, raccoglie classici natalizi come "Let It Snow", "White Christmas", "Santa Claus Is Coming To Town", "Have Yourself a Merry Little Christmas" e un inedito e trascinante medley di "Jingle Bells" e "Jingle Bell Rock". In "Big Christmas" non mancano poi le versioni gospel di "I Will Follow Him" (resa popolare con arrangiamento gospel dal film "Sister Act") e "Oh Happy Day" e una nuova versione di "Hallelujah". Chissà che almeno a Natale si riesca a vendere qualche cd in più.