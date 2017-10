Carla Bruni, l'ex Premièr Dame di Francia si dà al punk rock

Non è la prima volta che la vediamo alle prese con chitarre, cover e canzoni. Questa volta, però, l'ex Premièr Dame di Francia Carla Bruni ci sorprende per la scelta dei brani. In queste ore esce il suo nuovo album emblematicamente intitolato “French Touch” in cui la cantante italiana naturalizzata francese interpreta vecchi successi del rock. Tra questi "Highway To Hell" degli AC/DC, "Miss You" dei Rolling Stones, "Jimmy Jazz" dei Clash, "Crazy" degli Aerosmith, “Enjoy the Silence” dei Depeche Mode e "Perfect Day" di Lou Reed. Come dire il “tocco francese” strizza l'occhio al repertorio punk e hard rock. Chi l'avrebbe mai detto?