Numero record di visitatori alla 20esima China (Guzhen) International Lighting Fair, conclusasi con successo

- La fiera che ha dato risalto al design illuminotecnico, sottolineato la manifattura intelligente, sostenuta da 7 sedi secondarie (grandi punti vendita per l'illuminazione in città) per creare un'area espositiva di oltre 1.500.000 metri quadrati e oltre 2.000 espositori, ha dato luogo ad un evento per l'approvvigionamento illuminotecnico professionale e orientato al mercato.

Il numero di acquirenti ed espositori ha definito nuovi record

Il numero di acquirenti ha raggiunto la punta massima al 20esimo GILF. Dalle 13:00 del 3 novembre, GILF ha registrato 301.000 visitatori da 118 paesi e regioni, inclusi 89.552 acquirenti nella sede principale, un incremento rispetto all'annuo precedente del 7,1%. La fiera è diventata molto popolare tra gli acquirenti esteri con un totale di 4.526 accessi stranieri registrati. Ovunque nella sede ci sono scenari in cui vengono fatte delle richieste, lasciate offerte e realizzate vendite.

Layout scientifico per garantire un'esposizione di alta qualità

La sede principale ha adottato un layout scientifico con 5 sale e 8 aree di esposizione delle soluzioni per l'illuminazione e il design, illuminazione decorativa, illuminazione domestica, prodotti elettrici ed elettronici, illuminazione commerciale, illuminazione per esterni, macchinari e apparecchiature, accessori e componenti per l'illuminazione.

Forum e attività aiutano i visitatori a essere più coinvolti

Nel corso della fiera si sono tenute diverse conferenze professionali e forum come 'China International Lighting Design Awards Presentation Ceremony', 'Guzhen International Lighting Festival Networking Meeting', 'The 2nd Session of the 8th China Association of Lighting Industry Council' e 'The 18th China Lighting Capital Summit'. Insider industriali si sono riuniti per discutere le problematiche più delicate e le opportunità del settore e per trovare modi per aiutare lo sviluppo e l'aggiornamento. Inoltre, si è tenuto il 'GILF Honorable Exhibitors and State of the Arts Products Introduction' per premiare gli espositori con maggiori presenze al GILF e quelli con prodotti di qualità elevata o tecnologie di produzione avanzata, e per offrire loro una piattaforma per introdurre i loro prodotti più recenti.

Il 20esimo GILF si è dimostrato un grande successo per scala, numero di visitatori, espositori e servizi. Non vi è alcun dubbio che il futuro del GILF sarà ancora più brillante. Il 21esimo GILF si terrà dal 18 al 21 marzo 2018 al Guzhen Convention & Exhibition Center, Zhongshan, Guangdong.