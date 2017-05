Il "Magellano" pop di Francesco Gabbani naviga fino agli Mtv Awards 2017

La strada era segnata. Dal palco di Sanremo la sua “Occidentali's Karma” è diventata all'istante il tormentone della primavera e chissà cosa succederà la prossima estate. Il pop da supermercato di Francesco Gabbani va veloce come il riciclo della musica online. E rimbalza sugli schermi glamour dei romani Mtv Awards il 27 maggio a piazza del Popolo, dove sarà il padrone di casa. Il tutto all'indomani della pubblicazione di "Magellano", suo terzo album e compendio perfetto della nuova ventata di easy listening che sta imperversando in Italia negli ultimi tempi. Nove canzoni da bere tutte d'un fiato. Senza pensarci troppo. 35 minuti leggeri come piume. Citazioni, doppi sensi e giochi di parole che restano appiccicati alle orecchie. Complottismi da due soldi cavalcano scie chimiche e rettiliani. Senza prendersi troppo sul serio. Tutto condito dall'onesto lavoro degli autori Fabio Ilacqua e Filippo Gabbani e dal produttore Luca Chiaravalli. Volenti o nolenti la scimmia nuda continua a ballare.

VOTO 2.5/5