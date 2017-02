Sanremo rottama 50 anni di musica italiana

Apriti cielo. C'è perfino chi urla alla lesa maestà. Fatto sta che Sanremo ha rottamato in un colpo solo Al Bano, Gigi D'Alessio e Ron. Come dire 50 anni di canzone italiana. Può piacere o no ma quei tre hanno incarnato per decenni un sentire nazionale. Nel bene e nel male. Al Bano ha portato all'Ariston un brano non particolarmente ispirato ma certamente ha rappresentato un modello esportato in tutto il mondo. La canzone di Ron non è tra le sue migliori ma meritava, comunque, di essere ascoltata un'altra volta. Quanto a Gigi D'Alessio, "La prima stella" non brilla per originalità ma le sue armonizzazioni sono ormai diventate un cliché. Peraltro, finora, i giovani si sono dimostrati più bravi dei cosiddetti big, visto che Lele, Maldestro, Tommaso Pini, Marianne Mirage, Leonardo Lamacchia, Francesco Guasti, Valeria Farinacci e Braschi hanno fatto sentire più ispirazione e innovazione dei loro colleghi più celebri (?). A questo punto ci chiediamo: oltre alla canzone classica, Sanremo ha deciso di rottamare anche le belle canzoni?