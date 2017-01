De Filippi a Sanremo o la consacrazione dei talent show

Maria De Filippi sarà la co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. E suona come la consacrazione ufficiale di quello che da anni è sotto gli occhi di tutti. La musica italiana nasce e cresce negli studi tv dei talent show: da Amici a X Factor passando per The Voice of Italy. Sanremo è lo specchio fedele di tutto questo. Per rendersene conto basta scorrere l'albo d'oro delle ultime edizioni del Festival. Dal 2009 al 2012 hanno vinto o sono arrivati secondi tutti talenti provenienti da Amici: Marco Carta, Valerio Scanu e Emma Marrone. Dal 2013 è stata la volta di X Factor con la vittoria all'Ariston di Marco Mengoni, il secondo posto di Francesca Michielin e il terzo di Deborah Iurato. Anche quest'anno a Sanremo la carica dei talent è numerosa e agguerrita. Dalla squadra di Amici provengono Elodie, Sergio Sylvestre e Alessio Bernabei (ex Dear Jack). Da X Factor Michele Bravi, Giusy Ferreri e Chiara. Senza dimenticare Alice Paba, vincitrice di The Voice of Italy. Anche la lista degli ospiti pesca nel grande mare dei talent show con Mika mattatore nella città dei fiori. Per quest'anno Maria De Filippi affiancherà Carlo Conti. Nel 2018 il passaggio del testimone?