Emiliano odia Renzi. Ma è uguale a lui

Piccolo breve quiz per fare il punto sui due principali candidati del prossimo congresso Pd.

1 - Chi è quel politico che ha usato gli incarichi amministrativi locali come rampa di lancio per conquistare il partito?

a) Renzi; b) Emiliano; c) Tutti e due

2 - Chi è quel politico che ha perso le primarie (o le perderà a breve), ma poi ha approfittato (o approfitterà) della "non vittoria" del Pd alle elezioni per soppiantare il segretario vincente e candidarsi a guidare un governo di larghe intese?

a) Renzi; b) Emiliano; c) Tutti e due

3 - Chi è quel politico che, immaginando uno scenario del genere, ha già incontrato (o incontrò all'epoca) in segreto Silvio Berlusconi?

a) Renzi; b) Emiliano; c) Tutti e due

4 - Chi è quel politico che per tentare la scalata al Pd prima si è accordato con D'Alema ma poi, al momento giusto, ha tradito "Baffino"?

a) Renzi; b) Emiliano; c) Tutti e due

Ora, se tra le vostre risposte prevalgono quelle con la lettera "c", avrete più chiaro quante siano le cose in comune tra i due nuovi acerrimi nemici in casa Pd. Certo, la storia non si ripete mai uguale a se stessa: nel 2012/13 Renzi dovette affrontare dei lupi sdentati, visto che la classe dirigente ex Ds era davvero malmessa. Emiliano, invece, dovrà vedersela contro avversari ben più tosti, come sembrano oggi i renziani. Ma l'idea del governatore pugliese potrebbe essere proprio quella di ripercorrere passo passo tutte le tappe del primo rottamatore, fino a Palazzo Chigi. Ci riuscirà? Ai posteri - e ai franceschiniani - l'ardua sentenza.