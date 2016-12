Ma Gentiloni si è accorto di essere diventato premier?

"Non sono pronto a dire cose serie su questo argomento". "Non è ancora il momento di ipotizzare cifre". "Non mi faccia fare il profeta".

La prima conferenza stampa di fine anno di Paolo Gentiloni si è risolta in una serie di "non saprei", "è ancora presto", "chissà". Al punto che vien da chiedersi se l'ex ministro degli Esteri si sia reso conto di essere diventato il presidente del Consiglio o non creda, piuttosto, di essere ancora seduto alla Farnesina. Un dubbio tanto più legittimo se si considera che, in oltre due ore di (noiosissimo) botta e risposta con i giornalisti, Gentiloni si è "appassionato" solo rispondendo alle domande su Israele e Palestina o Russia e Siria.

Sul lavoro? "La riforma che ha fatto Renzi è ottima ma qualcosa va aggiustato". Cosa? "Non fatemi entrare nei dettagli". Sulla riforma del processo penale e sui motivi che ne hanno causato lo stop in Parlamento? "Andremo avanti". Sulla povertà? "Qualcosa faremo, ma è inutile anticipare". Sulla legge elettorale? "Non arriverà alcuna iniziativa dal governo se non un incoraggiamento al dialogo". Su Roma: "Pronto a incontrare il sindaco ma bisogna vedere i progetti prima di parlare di numeri".

Ecco, magari si tratta di un nuovo stile di comunicazione che prevede l'abbandono dell'annuncite renziana a favore della concretezza e del realismo. Se fosse così, ci sarebbe da salutare la svolta con piacere.

L'impressione, però, è che Paolo Gentiloni alla fin fine sia un premier senza licenza di governare. E l'unica consolazione sta in quanto fatto notare da un collega de La Stampa: "Se si andasse a votare a giugno al suo governo resterebbero solo 15 settimane di lavoro". A questo punto è un bene: l'Italia non potrebbe sopportare un periodo più lungo di immobilismo.