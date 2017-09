Luigi Salomone

Ha cominciato a inseguire il sogno di fare il giornalista a quattro anni quando il papà redattore de "Il Tempo" lo portò a respirare l'odore della carta nella vecchia tipografia a piano terra di palazzo Wedekind. Nato (50 anni fa) e cresciuto a Roma Nord tra la scuola "Gesù Maria" al Fleming, il pollo arrosto con le patate al forno di mamma Teresa, le canzoni di Renato Zero e la passione per la Lazio, è diventato professionista nel 1994. Da allora ha indossato sempre la maglia de "Il Tempo" oltre a essere presente in molte trasmissioni sportive televisive e radiofoniche regionali (ora collabora con Radio Incontro Olympia). Poche idee e pure confuse ma tanto amore per il giornalismo.