Orecchiette con le cime di rape e un gol di Totti. Sono queste le coordinate in cui si muove la vita di Carlo Antini. Nato a Foggia il 23 marzo 1975, ben presto lascia le pianure del Tavoliere per trasferirsi a Roma dove vive dal 1980. Le sirene del secondo scudetto giallorosso lo stregheranno per sempre legandolo al destino del "mai 'na gioia". Tra una partita di calcio e un concerto rock, nel 2003 si laurea in Scienze della Comunicazione all'Università La Sapienza. La passione per il giornalismo lo conduce a "Il Tempo" di cui diventa collaboratore e poi redattore dal 2004. Dal 2006 è giornalista professionista. Collabora a una rubrica radiofonica di musica e spettacolo nella trasmissione "Night & Derby" in onda su Centro Suono Sport.