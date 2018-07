Gol di Schick poi il crollo: Roma travolta dal Tottenham

Comincia male l'avventura nella International Champions Cup della Roma. La squadra di Eusebio Di Francesco, a San Diego, è stata piegata dal Tottenham col punteggio di 4-1.

Dopo il gol in apertura di Schick (al 3') la formazione giallorossa è crollata sotto i colpi dei britannici, in gol per quattro volte nella prima frazione, grazie alle doppiette dell'ex Juve Llorente e dell'ex Psg Lucas Moura. Nella ripresa girandola di sostituzioni e poche emozioni.

Amareggiato Di Francesco: "Non mi piace parlare solo della difesa, perché la squadra deve difendere in undici. Mi auguro che i ragazzi capiscano presto che è fondamentale lavorare più di squadra perché oggi non si è visto tanto - ha detto il tecnico a fine gara - Siamo mancati in fase offensiva dal punto di vista della determinazione e della cattiveria. Loro erano più brillanti, davano l'impressione di essere più avanti nella condizione, ma potevo aspettarmelo perché in questi giorni di lavoro noi abbiamo caricato abbastanza. Meglio comunque prenderli adesso quattro gol che magari più avanti. Ovviamente di questo non sono contento, ma ci deve servire da lezione per le prossime gare".