La Roma trova il dopo Alisson. È Olsen del Copenhagen

Doppio colpo per dimenticare Alisson. Monchi torna a scatenarsi dopo la cessione del portiere al Liverpool, trova l'erede in Olsen del Copenhagen e spinge sull'acceleratore per Malcom del Bordeaux. In queste ore l’agente dello svedese si trova nella capitale per discutere con i giallorossi gli ultimi dettagli della trattativa. Sorpassato Areola del Psg e Cillessen del Barcellona, la scelta per il nuovo numero uno della Roma è ricaduta su Olsen, reduce dal Mondiale con la Svezia. Intanto Monchi prova a chiudere per Malcom, superata la concorrenza dell'Inter che aveva proposto al Bordeaux un prestito con obbligo di riscatto e dell'Everton, che sembrava la squadra più vicina nelle ultime ore. La Roma dovrebbe assicurarsi il brasiliano a titolo definitivo, o comunque con un riscatto obbligatorio. La valutazione dell'attaccante è di 40 milioni di euro. Quella che sembrava soltanto un'idea fino a pochi giorni fa, e anche un po' pazza, è diventata una seria opportunità che i giallorossi sperano di concretizzare in fretta.