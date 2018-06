Pallotta: "Se lo stadio si blocca verrete a trovarmi a Boston"

«Non vedo perché questa cosa debba riguardarci sullo stadio. La Roma non c’entra nulla. Tutto ciò non avrà alcuna influenza sullo stadio. Dal mio punto di vista la Roma non c’entra, costruiremo lo stadio. Tutti vogliono lo stadio, costruiamolo. Tutto doveva essere trasparente». Così il presidente della Roma James Pallotta, intercettato a Roma dopo la notizia degli arresti di nove persone. «Se si ferma il progetto? Allora dovrete venirmi a trovare a Boston.», ha aggiunto parlando alle emittenti romaniste locali.