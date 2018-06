Cristante, missione compiuta. E lui esulta

Cristante è già pazzo di Roma. Sul suo profilo Instagram posa con la nuova maglia e scrive: "M’hai fatto 'nammorà", citando l'inno di Antonello Venditti. Il centrocampista è arrivato dall'Atalanta in prestito per un corrispettivo di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15, ma condizionato al verificarsi di determinate situazioni. L’accordo prevede anche bonus fino ad un massimo di 10 milioni, in base al raggiungimento da parte del club e del calciatore di traguardi sportivi. Ora il terzo acquisto giallorosso è ufficiale, c'è stato un piccolo ritardo solo per problemi con uno scambio di documenti, risolto presto.

"Sono molto felice perché venire qui alla Roma era il mio obiettivo. C’era una forte e reciproca volontà di trovare un accordo e lo abbiamo fatto in pochissimo: sono sicuro che potrò fare del mio meglio e dare il mio contributo a questa squadra" sono state le prime parole del playmaker italiano che ha firmato un quinquennale. "Con l’acquisto di Bryan – ha commentato Monchi – la Roma si è assicurata uno dei centrocampisti più promettenti del calcio italiano. Mi auguro che nel futuro diventi uno dei pilastri del club e della Nazionale".

Intanto Cristante sogna la Champions: "E’ l’obiettivo di tutti giocarla, da quando inizi da ragazzino. Sono contento di esserci tornato, la Roma ha dimostrato che può stare benissimo al livello delle top e quest’anno c’è da ripetersi. Si sa che la città ha un calore speciale, sicuramente il pensiero e l’obiettivo è quello di rivivere certe notti". Da protagonista.