Roma punita per gli scontri di Liverpool: la Uefa vieta una trasferta ai tifosi

La Disciplinare della Uefa ha inflitto un'ammenda di 50mila euro alla Roma e ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi nelle prossime due gare di Champions League. Questi i provvedimenti in seguito agli incidenti di Liverpool, quando prima della semifinale di Anfield si sono verificati scontri tra le due tifoserie, con un sostenitore dei "reds", Sean Cox, che ha riportato gravi ferite entrando in coma. La prima partita sarà senza tifosi, la sanzione per la seconda è sospesa con la condizionale per i prossimi due anni.

Tre giornate a Buffon - La Commissione disciplinare della Uefa ha anche squalificato per tre partite Gianluigi Buffon. Il portiere è stato punito per l'espulsione rimediata nel ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus dell'11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull'arbitro Oliver. Buffon, che ha già detto addio al club bianconero, sconterà le tre giornate di stop nelle prossime competizioni europee a cui eventualmente prenderà parte.