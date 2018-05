Mercano è sbarcato a Roma, domani le visite mediche

Ivan Marcano è arrivato a Roma. Il difensore spagnolo, svincolatosi dal Porto, è sbarcato nella Capitale nel tardo pomeriggio per la firma del contratto con la Roma.

Al suo arrivo a Fiumicino, Marcano è stato fotografato con una sciarpa giallorossa al collo con su scritto: "Io ci sono, in mezzo ai romanisti". Il difensore spagnolo nella giornata di domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart.

Alto 1.91, nato a Santander, in Spagna, Marcano ha iniziato a giocare nel Racing. Prima di arrivare in Italia, ha girato diversi paesi europei: Spagna, Grecia, Russia e Portogallo. In carriera ha collezionato 373 presenze realizzando 27 gol e 14 assist. Quest'anno ha chiuso la stagione con 7 reti all'attivo, di cui una in Champions League al Lipsia.