Sbarca a Roma il giovane talento croato Coric

Il primo colpo della Roma è sbarcato a Fiumicino: Ante Ćorić è arrivato da Zagabria intorno alle 16.25. Nessun bagno dei tifosi, però, per il primo acquisto estivo: la società ha fatto tutto in gran segreto evitando un'accoglienza mediatica, perché il giocatore deve ancora trovare l'accordo con il club, che lo pagherà 7-8 milioni di euro. Poco più di una formalità, comunque, per il centrocampista croato classe 1997 prelevato dalla Dinamo Zagabria, atterrato nella Capitale con il padre-agente per limare gli ultimi dettagli, sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto prima delle vacanze.