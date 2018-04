Roma da leggenda. Torna a casa Messi

Torna a casa Messi. Sembra il titolo di un sequel televisivo, di quelli da duemila puntate con buoni e cattivi, ma è il risultato secco uscito ieri sera dallo stadio Olimpico di Roma. Ed è tutto vero, anche il finale con brivido che ha portato al delirio un popolo intero, sui tre fischi del mediocre arbitro francese che ha diretto la gara.

Dzeko, De Rossi, Manolas. Questi tre nomi, in questa sequenza entreranno nella storia della Roma che accede per la prima volta alle semifinali della massima competizione europea da quando si chiama Champions: la seconda in assoluto della sua storia (l' altra per i romanisti porta con sé un brutto ricordo, colore rosso). E lo fa con pieno merito battendo quella che da tutti era considerata la squadra più forte del mondo, quella di Messi. Il Barcellona che all' urna di Nyon aveva festeggiato quando si era visto sorteggiata con la Roma. «Bonbon Roma», titolava il giornale sportivo catalano dando per scontata la qualificazione alle semifinali di Champions di un Barcellona che invece esce per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale. Messi & Co. rimediano la prima sconfitta stagionale in Champions, la seconda complessiva (l' altra era in Coppa del Re).

Il sogno si avvera, i miracoli esistono e questa cosa dà una nuova linfa a uno sport che in molti davano per finito, o comunque scontato dove solo i soldi (o gli arbitri) possono fare la differenza. Così non è e la Roma di Di Francesco lo ha dimostrato con una gara perfetta che ribalta il 4-1 dell' andata mandando in delirio i sessantamila dell' Olimpico letteralmente impazziti...

