Pallotta paga la multa per il bagno a piazza del Popolo. E offre a Roma 230mila euro

La gioia e l’entusiasmo festeggiati saltellando dentro la fontana di piazza del Popolo. La storica vittoria con il Barcellona è "costata" 230mila euro al patron della Roma, James Pallotta che dopo la partita si è lasciato andare al clima di euforia immergendosi, tra gli scatenati applausi dei supporter che lo circondavano, nella fontana. Uno "show" che è stato, ovviamente, ripreso dai tifosi, con il video prontamente postato sui social. E che è già diventato una delle scene simbolo della magica notte della Roma. Una "bravata" che si è attirata le ire del Codacons che ha deciso di denunciare il presidente giallorosso chiedendo di elevare nei suoi confronti la sanzione prevista dalle ordinanze comunali per chi si immerge nelle fontane monumentali della capitale. Detto fatto. Il presidente del club, incontrando la sindaca di Roma in Campidoglio ha annunciato che devolverà 230mila euro per restaurare la fontana del Pantheon. Ovviamente il gesto di per sé gli è costato 450 euro di multa, ma lui, scusandosi ha anche annunciato il "dono" per la fontana di piazza della Rotonda.

Dopo l’incontro tra la sindaca e il presidente in Campidoglio, la prima cittadina ha ringraziato il patron sottolineando che «si tratta di un gesto bellissimo. Pallotta dal canto suo ha parlato di un "gesto compiuto in un momento di foga" e poi ha fatto un appello: "Non voglio incoraggiare nessuno a tuffarsi nella fontana a meno che qualcuno non voglia ripararla. Ribadisco, amate questa città, io la amo".