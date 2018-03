Di Francesco aspetta il ritorno di Under

Campanello d’allarme dalla Turchia. Cengiz Under si è infortunato in allenamento con la Nazionale e non potrà scendere in campo nell’amichevole in programma oggi contro l’Irlanda. L’esterno offensivo ha rimediato una distorsione al ginocchio, la risonanza magnetica ha escluso complicazioni e per ora il giocatore resta sotto osservazione dello staff turco, anche se in perenne contatto con i medici di Trigoria. Domani, in base alle condizioni dell’attaccante, si deciderà se farlo tornare in anticipo nella capitale o se permettergli di restare agli ordini del ct Lucescu in vista della prossima sfida con il Montenegro, in calendario martedì. Tutti i nazionali torneranno da Di Francesco entro mercoledì per preparare la sfida col Bologna, intanto il tecnico giallorosso ha diretto una doppia seduta per pochi intimi e nel pomeriggio la Primavera si è unita ai reduci della prima squadra per delle esercitazioni tecniche. Karsdorp prosegue il percorso individuale, Defrel è rientrato in gruppo per la parte atletica, poi ha proseguito da solo.