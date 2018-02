Roma, primo allenamento in gruppo per Jonathan Silva

Primo allenamento in gruppo per Jonathan Silva. L’unico acquisto di gennaio della Roma fa progressi, questa mattina alla ripresa dopo la trasferta di Udine si è fatto trovare pronto per l’inizio dei lavori con la squadra, divisa però in due gruppi: chi ha giocato ieri ha fatto scarico in palestra, per gli altri esercitazioni tattiche in campo.

Il terzino argentino ha preso parte all’intera seduta, compresa la partitella dieci contro dieci con qualche Primavera aggregato, dando risposte positive.

Domani alle 15 i compagni partiranno per l’Ucraina e lui resterà a Trigoria per continuare la tabella di marcia in vista del totale reintegro. Questa settimana, con la Champions di mezzo, ha poco tempo per apprendere da Di Francesco e potrebbe dover aspettare ancora un po’ per la prima convocazione in campionato.

Difficile arrivi già per Roma-Milan, un tentativo potrà farlo piuttosto per la sfida in casa del Napoli, in programma il 3 marzo. Allora saranno passati 4 mesi dall’ultima partita giocata con lo Sporting Lisbona e, finalmente, potrà cominciare la sua nuova avventura, tenendo a mente che all’ottava presenza scatterà in automatico il riscatto che potrebbe renderlo giallorosso al 100%.