La Roma ritrova De Rossi e Schick

Piove sì, almeno non più sul bagnato in quel di Trigoria. L’allenamento mattutino si è svolto sotto una fitta pioggia, ma tra tanti sorrisi, perché le due vittorie consecutive hanno riportato la serenità che serviva per tornare a lavorare bene. E l’insonne Di Francesco può tranquillizzarsi anche sul fronte infermeria, visto che De Rossi e Schick continuano le sedute con il gruppo e si candidano per giocare dall’inizio a Udine. Il centrocampista ha molte possibilità di ottenere una maglia, perché ha bisogno di minutaggio prima della Champions e Strootman potrebbe finalmente fermarsi a rifiatare. Il ceco, invece, è pronto ad approfittare dell’eventuale riposo di Dzeko, ma ha un concorrente diretto che gli contende il posto, Defrel. Under va verso la conferma, Perotti ed El Shaarawy sono in ballottaggio per la fascia sinistra, dietro la punta si rivedrà Nainggolan, che ha scontato la squalifica al pari di Pellegrini, pure lui in lizza per partire titolare a centrocampo. Gonalons è ancora ai box, l’obiettivo è rientrare contro il Milan ma il tempo scorre e lui prosegue il differenziato, perciò potrebbe rimandare l’appuntamento alla successiva col Napoli. Silva, invece, ha in programma di cominciare a lavorare con i nuovi compagni entro il weekend e potrebbe strappare la prima chiamata la prossima settimana contro i rossoneri. In Europa, comunque, non potrebbe esserci, visto che vi ha già partecipato con lo Sporting. Pronto a tornare in lista Bruno Peres dopo la punizione post-incidente, Di Francesco deve decidere se spremere Florenzi o dare fiducia al brasiliano. Possibile chance in mezzo alla difesa per Jesus.