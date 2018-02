Pokerissimo al Benevento, la Roma torna quarta

Secondo successo consecutivo e quarto posto riconquistato. Non è una Roma bellissima quella che batte 5-2 il Benevento, ma le vittorie risolvono i problemi. I giallorossi vincono la prima partita in rimonta della stagione, ritrovano i tre punti all'Olimpico dopo poco meno di due mesi (16 dicembre, Roma-Cagliari) e segnano più di un gol, cosa che non succedeva da Roma-Spal, 1 dicembre.

LE SCELTE Il tecnico romanista non ha grandi alternative a centrocampo: senza gli squalificati Nainggolan e Pellegrini, con De Rossi a mezzo servizio in panchina e Gonalons ancora out, è costretto a cambiare modulo riproponendo il 4-2-3-1 di Verona con Strootman e Gerson in cabina di regia. Confermato Under dopo la bella prestazione del Bentegodi nei tre dietro Dzeko. Perotti lascia la fascia e si posiziona alle spalle del bosniaco con El Shaarawy sulla sinistra. Il pacchetto difensivo è quello titolare con Alisson in porta, Fazio e Manolas centrali di difesa e Florenzi-Kolarov sulle fasce.

PRIMO TEMPO Approccio morbido dell'undici di Eusebio Di Francesco. A gelare i giallorossi ci pensa Guilherme che sfrutta bene una ripartenza dei campani e la disattenzione di Manolas e compagni. Il vantaggio del Benevento è tanto inaspettato quanto meritato. La Roma prova a rispondere con un colpo di testa di Dzeko servito da un preciso invito di Under ma Puggioni chiude la porta. Prosegue l'assedio - sterile - dei padroni di casa: sugli sviluppi di un corner, è El Shaarawy a sprecare una grande occasione spedendo il mancino potente fuori. A regalare il pari sotto la curva Sud ai tifosi giallorossi è Federico Fazio: il gigante argentino trova il tempo giusto sulla punizione battuta da Kolarov. Una Roma tutt'altro che esaltante torna negli spogliatoi sull'1-1.

SECONDO TEMPO Di Francesco prova a cambiare le cose invertendo le posizioni di Perotti e Under. Al 56', il primo cambio: fuori El Shaarawy dentro Defrel. Al 59' l'accelerazione giallorossa: Under si invola sulla fascia e pennella un cross perfetto su cui Dzeko impatta perfettamente. Nemmeno tre minuti e arriva il terzo gol giallorosso, questa volta il turco sveste i panni dell'assist-man e indossa quelli del goleador come una settimana fa a Verona, su assist di Perotti. La squadra di Di Francesco molla i freni, trascinata da un Under straordinario nella ripresa: per il turco c'è ancora gloria alla mezz'ora, è suo il quarto gol romanista. Nemmeno il tempo di esultare e il Benevento accorcia le distanze con Brignola, Di Francesco a 8' dalla fine concede la standing ovation al turco, in campo si rivede Daniele De Rossi. Nei minuti di recupero viene assegnato un calcio di rigore per un fallo di mano netto su cross di Dzeko: sul dischetto si presenta Defrel che si regala il primo gol in maglia giallorossa.