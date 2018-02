Spalletti: Totti non correva più

"Totti? Non correva più e i compagni si deprimevano se lo facevo giocare". Sulle pagine del Corriere della Sera sono state pubblicate le parole rivolte da Luciano Spalletti ad alcuni tifosi romanisti dopo Inter-Roma del 21 gennaio scorso. "Pallotta mi aveva fatto chiaramente capire che avrebbe venduto i pezzi migliori. Io comunque ho portato la Roma al secondo posto, prima del Napoli. E mo' col cavolo che lo prendete, il Napoli. Vincere qualcosa? C'era l'occasione, andate a dirlo ai giocatori. Non avete capito nulla, e non l'hanno capito neanche qui a Milano: con questa Juve che c'ha due squadre, non si vince una fava!". Parole pesanti dell'attuale allenatore nerazzurro che però dopo aver lanciato il sasso, ha nascosto la mano: "Parlo volentieri con i tifosi, li ho trovati al ristorante sotto casa, ma non mi sembra di aver detto nulla di particolare. Forse c'è in atto un tentativo per attaccarmi e allora diventa tutto più pericoloso perché vuol dire che vale tutto". Ipotesi di cospirazione?