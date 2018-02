Paura per Bruno Peres, schianto in Lamborghini a Caracalla

Il calciatore della Roma Bruno Peres e la sua compagna sono usciti illesi da un pauroso incidente all'alba. I due erano a bordo della Lamborghini del calciatore quando intorno alle 5.30 del mattino in via delle Terme di Caracalla, all'altezza della Fao in direzione San Sebastiano, Bruno Peres ha perso il controllo della potente Aventador bianca e si è schiantato. Immediato l'intervento di carabinieri, 118 e della Polizia Locale 1° Gruppo Trevi.

Nel 2016 Bruno Peres aveva avuto un incidente in zona piazza dei Tribunali, sempre all'alba.